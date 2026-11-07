Lake Martin Area United Way executive director Courtney Layfield is making her rounds.
Fundraising season is in full swing for Layfield, and many people have already seen her around the area at their workplace.
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