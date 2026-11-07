Lake Martin Area United Way executive director Courtney Layfield is making her rounds.

Fundraising season is in full swing for Layfield, and many people have already seen her around the area at their workplace.

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Sav-A-Life executive director Sharon Moore, right, joined Lake Martin Area United Way executive director Courtney Layfield on one of her presentations to encourage people to donate to the current fundraising campaign.