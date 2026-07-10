New Site engineer Jeff Harrison submitted the necessary paperwork to begin finding funds to build a new water tower.

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The Health Partners of New Site expansion is coming along and is on track to be completed by the September deadline.

During New Site Town Council’s regular meeting Monday night, Mayor Phil Blasingame said the Alabama Department of Environmental Management’s Drinking Water State Revolving Fund is set up to help rural areas receive loans for necessary or large water projects.