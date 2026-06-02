Featured Newly built offices already full Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Jun 2, 2026 5 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The old adage, “If you build it, they will come,” couldn’t be more true for the new office building Commerce Sixty-Three.Located just a mile past the U.S. Highway 280 and Highway 63 South intersection on Highway 63, the 12-office building is at capacity and the paint is barely dry. Buy Now Commerce Sixty-Three is an upscale office building located just a mile from the intersection of U.S. Highway 280 and State Highway 63. Gwen Bishop / TPI × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%96 9:89\6?5 @77:46 DA246 H2D E96 3C2:?49:=5 @7 q=2=@4< (:==:2>D @H?6C {66 (:==:2>D]k^AmkAm(:==:2>D 2?5 9:D DE277 H6C6 9625BF2CE6C65 2E E96 p=6I2?56C r:EJ r92>36C @7 r@>>6C46 x??@G2E:@? r6?E6C 7@C 2C@F?5 E9C66 J62CD[ 96 D2:5]k^AmkAm“%96C6VD ?@ HC:EE6? CF=6 E@ >J <?@H=6586 23@FE 9@H =@?8 J@F DE2J E96C6[ 3FE E96 F?HC:EE6? CF=6 :D J@F @?=J 92G6 D@ >F49 E:>6[” (:==:2>D D2:5] k^AmkAm%96 :??@G2E:@? 46?E6C :D >62?E E@ 36 FD65 2D 2 DE2CE:?8 A@:?E 7@C ?6H 3FD:?6DD6D]k^AmkAm“xE E@@< FD 23@FE E9C66 J62CD E@ 86E E9:D @77 E96 8C@F?5 7@C 2 =@E @7 5:776C6?E C62D@?D[” 96 D2:5] “(6 925 E@ 86E A=2?D 5@?6[ E96? J@F 92G6 E@ 8@ E9C@F89 4@>>:EE66D[ 2?5 E96? H6 925 E@ H@C< H:E9 E96 4:EJ @? 2 D6H286 A=2?]”k^AmkAm!2CE?6C:?8 H:E9 {2CCJ |@CC:D 2?5 s2G:5 (6=3@C?[ 3@E9 @7 H9@> 2=D@ 92G6 E96:C @77:46D :? r@>>6C46 $:IEJ\%9C66[ (:==:2>D D2:5 96 E@@< E96 25G:46 @7 |@CC:D H96? 56D:8?:?8 E96 @77:46 DA246]k^AmkAm“{2CCJVD 3:8 E9:?8 H2D 96 ;FDE H2?E65 E@ >2<6 DFC6 :E H2D C62==J ?:46[” (:==:2>D D2:5] “w:D 25G:46 E@ >6 :? >J @77:46 H2D ‘{@@<[ J@FVC6 8@:?8 E@ DA6?5 >@DE @7 J@FC =:76 :? EH@ A=246D — J@FC 9@FD6 2?5 J@FC @77:46] s@?VE 8@ 4962A @? J@FC @77:46[ 3642FD6 J@FVC6 8@:?8 E@ DA6?5 2 =@E @7 E:>6 E96C6[ 2?5 J@FV== C68C6E :E :7 J@F 5@]’”k^AmkAmq642FD6 E96 @77:46 :D 2 ?6H 3F:=5:?8[ (:==:2>D D2:5 96 H2D 23=6 E@ :?4=F56 2>6?:E:6D DF49 2D 2 DE@C> D96=E6C[ H9:49 :D 2=D@ E96 D>2== 4@>>F?2= <:E496?[ 2?5 D@F?5AC@@7:?8 D@ >66E:?8D 4@F=5 92AA6? 2== 2E @?46 H:E9@FE E96 D@F?5 42CCJ:?8 E@ @E96C @77:46D]k^Am Buy Now Commerce Sixty-Three's communal conference room is well appointed and comfortable. It can be used by anyone with an office in the building. Gwen Bishop / TPI kAm~C:8:?2==J 56D:8?65 7@C `a @77:46D[ (:==:2>D D2:5 9:D 3FD:?6DD :D FD:?8 E9C66 2?5 @E96C 3FD:?6DD6D :? E96 3F:=5:?8 2C6 2=D@ FD:?8 >@C6 E92? @?6 @77:46 DA246]k^AmkAm%96 =2?5 H:== DFDE2:? EH@ >@C6 3F:=5:?8D[ 96 D2:5] (9:=6 E96 A2CE?6CD 5@?’E 92G6 2 A=2? E@ 3F:=5 2?@E96C @77:46 C:89E 2H2J[ E96J H:== H96? @E96C A6@A=6 D9@H 2? :?E6C6DE :? 92G:?8 E96:C @77:46 :? E96 r@>>6C46 eb 4@>A=6I]k^AmkAm(:==:2>D D2:5 E96 @C:8:?2= :562 7@C E96 =@42E:@? H2D E@ 2==@H =2<6 C6D:56?ED H9@ >2J H@C< @FE @7 E@H? E@ 92G6 2 D2E6==:E6 @77:46 E92E H2D?’E :? E96:C =2<6 9@>6]k^AmkAm“%96? H92E 92AA6?65 H2D H96? H6 DE2CE65 86EE:?8 :?E@ :E[ :EVD ?@E E96 @E96C @77:46 7@C E96>[ :EVD E96:C >2:? @77:46[” 96 D2:5] “$@ H6 564:565 E92E H6 H@F=5 ?2>6 E96 4@>A=6I r@>>6C46 $:IEJ\%9C66]”k^AmkAmp=E9@F89 E96 =@42E:@? :D 2 3:E @FE @7 E96 H2J ?@H H:E9 E96 :?E6CD64E:@? DE:== 4=@D65 F?E:= 2E =62DE yF=J[ (:==:2>D D2:5 :E H2D 8C62E 5FC:?8 4@?DECF4E:@?]k^AmkAm“%96 C62D@? H9J WH6 H6C6 8=25 E96 :?E6CD64E:@? :D 4=@D65X :D 3642FD6 :E H2D D@ >F49 62D:6C E@ 3F:=5 H:E9 E96 C@25 ?@E @A6?[” 96 D2:5] “xE 5:5?VE >2EE6C ?646DD2C:=J E@ FD[ 3FE E@ E96 #FDD6== s@ :E r6?E6C 5C@AA:?8 @77 @FC =F>36C[ 2?5 @E96C ECF4<D E92E H6C6 4@>:?8 :? 2?5 @FE[ :E H2D 2 H9@=6 =@E 62D:6C E@ 5C@A @77 6BF:A>6?E 3642FD6 E96C6VD ?@ EC277:4 C:89E E96C6]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Commerce Sixty-three Office Space Alexander City Real Estate Development Business Growth Satellite Office Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Family of woman killed in Tuscaloosa files lawsuit Love’s coming to Alexander City The 2026 All-Outlook softball team City water crews working 24/7 on water issue Local photographer chooses Europe for retirement Local Weather Currently in Alexander City 79° 84° / 65° 8 PM 76° 9 PM 73° 10 PM 72° 11 PM 69° 12 AM 68° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.