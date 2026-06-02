The old adage, “If you build it, they will come,” couldn’t be more true for the new office building Commerce Sixty-Three.

Located just a mile past the U.S. Highway 280 and Highway 63 South intersection on Highway 63, the 12-office building is at capacity and the paint is barely dry.

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Commerce Sixty-Three is an upscale office building located just a mile from the intersection of U.S. Highway 280 and State Highway 63.
053026 commerce 63 interior.jpg
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Commerce Sixty-Three's communal conference room is well appointed and comfortable. It can be used by anyone with an office in the building.