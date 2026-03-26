Sixty-two pitches, seven innings, one walk — no hits. 

That was the stat line for Benjamin Russell pitcher Luke Knight on Friday against the Dadeville Tigers. And in 37 years of coaching high school baseball, it’s one Richy Brooks has not seen before. 

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's Luke Knight fires a pitch to a Dadeville batter on Friday. He finished the complete game without surrendering a hit.