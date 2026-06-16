There was a time when Char-Zale Davis weighed his options about whether to continue with football. He thought about switching sports, ending his football career before it ever really began.

Then stepped in Kirk Johnson, who assumed the mantle of the Benjamin Russell football team. And with him, he brought along an all-star staff that knew how to best utilize Davis and his potential.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell defensive lineman Char-Zale Davis has been on visits to Georgia Tech, Auburn, Tennessee and Vanderbilt to particpate in camps.
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Jason Homan / Shelby County Reporter Benjamin Russell's Charzale Davis (96) Benjamin Russell defensive lineman Char-Zale Davis has been on visits to Georgia Tech, Auburn, Tennessee and Vanderbilt to participate in camps. 