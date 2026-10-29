One more to go: Cougars aim to end season on a high note Samuel Higgs Samuel Higgs Sports Editor Author facebook Author linkedin Author twitter Author email Oct 29, 2026 Oct 29, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m%96 r6?EC2= r@@D2 7@@E32== E62> 4964<65 @?6 3@I 367@C6 E96 D62D@? 42>6 E@ 2 4=@D6[ 2?5 E92E H2D E@ 6?5 E96 #68:@? c D=2E6 @? 2 9:89 ?@E6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?ms6DA:E6 7:?5:?8 E96>D6=G6D :? 2? 62C=J `c\_ 9@=6 282:?DE w@CD6D9@6 q6?5[ E96 r@F82CD C2EE=65 @77 cc DEC2:89E E@ C6>@G6 2?J 5@F3E H92ED@6G6C] p?5 J@F 42? @3G:@FD=J 2DDF>6 E96 82>6 6?565 H:E9 2 7:?2= D4@C6 @7 cc\`c :? E96 r=2DD ap #68:@? c 7:?2=6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(2J=@? r92A>2?\p==6? 6?565 H:E9 2 D:I\E@F495@H? 52J[ 4@??64E:?8 H:E9 7:G6 5:776C6?E C646:G6CD 7@C E96>] +2442: {2F56C52=6 C66=65 :? EH@ @7 E96>[ H9:=6 y2G@? %9@>2D[ +2G:@? p3DE@?[ z6J@? #:492C5D@? 2?5 y2G2C:@FD (:=D@? C66=65 :? E96 C6>2:?:?8 D4@C6D]k^DA2?mk^Am Cliff Williams / TPI Coosa Central’s Javon Thomas (0) and the Cougars have one more final test before the season comes to an end. Central Coosa makes the trip to face off against a 2-7 LaFayette team. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 kAmkDA2?m}@H[ H:E9 C68:@? A=2J 369:?5 E96>[ E96 r@F82CD 92G6 @?6 =2DE 82>6 C6>2:?:?8 @? E96:C D4965F=6 367@C6 E96 a_ae D62D@? 4@>6D E@ 2 4=@D6] %9:D H66<[ E96 r@F82CD EC2G6= E@ {2u2J6EE6[ 2 C68:@? 7@6 7@C r6?EC2= r@@D2 E96 =2DE EH@ J62CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m{2u2J6EE6 H2D @?6 @7 E96 E62>D E92E D2H 2 4=2DD:7:42E:@? 492?86 @G6C E96 @77D62D@?[ 5C@AA:?8 5@H? E@ r=2DD `p 7C@> r=2DD ap] p?5 2C8F23=J[ E96 qF==5@8D =2?565 :? @?6 @7 E96 DE2E6VD E@F896C C68:@?D[ 762EFC:?8 E96 }@] b 2?5 }@] d E62>D :? E96 4=2DD:7:42E:@?i (:?E6C3@C@ 2?5 {@2492A@<2] }@E E@ >6?E:@? (25=6J[ H9:49 H2D :? E96 DE2E6 492>A:@?D9:A 82>6 E96 =2DE EH@ D62D@?D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$@ :E’D D276 E@ D2J :E’D 366? 2 C@F89 C:56 7@C E96 qF==5@8D[ 2?5 E96 a\f @G6C2== C64@C5 D9@HD 7@C :E] %96 EH@ H:?D {2u2J6EE6 5@6D 92G6 92G6 4@>6 282:?DE q62FC682C5 2?5 }@E2DF=82 — E9@D6 EH@ 4@>3:?6 7@C 2 `\`f C64@C5 E9:D D62D@?]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m{2u2J6EE6 :D =65 3J CF??:?8 324< y6C6>:29 (9:E=@H[ H9@’D 42E2=@865 fcf CFD9:?8 J2C5D 2?5 7@FC CFD9:?8 D4@C6D] p== E96 H9:=6[ E9C66 C646:G6CD 92G6 2== AC@5F465 b__ @C >@C6 C646:G:?8 J2C5D @? E96 D62D@? H:E9 2 E2?56> @7 +6A9: |2556? WbedX[ z6>2C6 w2CC:?8E@? WcfdX 2?5 z6?E2G:@FD r@33 WbagX]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?ms6DA:E6 @?=J 2 92?57F= @7 >2E49FAD 36EH66? E96 EH@ D:?46 a_`_[ E96 7:CDE :E6C2E:@?[ {2u2J6EE6 =625D d\a] w@H6G6C[ r6?EC2= r@@D2 925 E96 =2DE =2F89[ H:E9 E96 >@DE C646?E H:? 4@>:?8 =2DE J62C[ ae\`b]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 r@F82CD H:== 6?5 E96 D62D@? @? E96 C@25 H:E9 <:4<@77 D4965F=65 7@C f A]>] uC:52J 2E {2u2J6EE6]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Central Coosa Cougars Lafayette Bulldogs High School Football Waylon Chapman-allen Zaccai Lauderdale Samuel Higgs Sports Editor Author facebook Author linkedin Author twitter Author email Follow Samuel Higgs Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Veteran Photo Submissions Honor Your Veteran in our Annual Veterans Day SaluteClick below to send in your photo. Deadline is November 9th. Go to form Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Board members issue retraction to councilor Bill Young County BOE looks to make major change Dr. Jose Reyes out as superintendent after heated discussion, split vote County, Dadeville working on animal control issues Right data center good for county Local Weather Currently in Alexander City 79° Sunny79° / 52° 4 PM 78° 5 PM 76° 6 PM 72° 7 PM 66° 8 PM 63° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.