Residents of Alexander City’s District 2 heard all-encompassing updates and received an education on what the city is currently doing.
Alex City District 2 council member Bill Young hosted a town hall meeting Tuesday night at Early Rose Baptist Church for the residents of the district he represents. A panel of five updated those in attendance. Speakers included Alex City Mayor Mike Densmore, Lake Martin Economic Development Alliance executive director Denise Walls, Alex City public works director Wes Folmer, Alexander City Police Department chief Chris Spivey and ACPD Det. Sgt. Chris Graham.
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