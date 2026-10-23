Kenderious “Poochie” Byrd with the sack. 

That’s a common phrase that Benjamin Russell faithful have heard this season, but on Friday, they heard it a lot more. In the penultimate game for the Class 5A Region 2 title, Benjamin Russell took a long trip down south to face off against Rehobeth. 

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File / TPI Benjamin Russell defensive lienman Kenderious "Poochie" Byrd lived in the backfield against Rehobeth last Friday. He finished with 14 total tackles, 8 tackles for a loss and 5 sacks.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell defensive lineman Kenderious Byrd (95) leads the Wildcats defense in sacks and tackles for a loss in his senior season. He's averaging a sack per game.