Although not as grandiose as some of Dadeville’s other games, the stakes were pretty high for freshman signal caller Gerraime Davis. 

His start against Ranburne was the deciding factor between the Nos. 3 and 4 seed heading into the first round of the playoffs. And with that, the Tigers were doing so in enemy territory and on a long road trip to get there. 

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Lizi Arbogast / TPI Dadeville's Gerramie Davis (11) was credited with four touchdowns in the Tigers win over Ranburne last Friday. He is the Outlook Player of the Week for his performance.