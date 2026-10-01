Slowly but surely, Southern Prep’s Jaydon Allotey-Babington is making sure he’s a player you need to respect.

He dabbled in the backfield early on for the Rangers offense, but after the two-game stretch he’s compiled, he’s pretty much secured the top spot in the backfield. Against No. 4 Lowndes Academy, Allotey-Babington made his mark running for 166 yards on 13 carries — all good for  12.8 yards per carry.

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Griffin Pritchard / For TPI Southern Prep's Jaydon Allotey-Babington (4) finished the night with a trio of touchdowns along with 134 rushing yards against Crenshaw Christian. He is the Outlook Player of the Week.