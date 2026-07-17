The Central Coosa football team accomplished history last season by snapping their 10-year postseason drought. And now, the Cougars look to keep that going with another run to the playoffs, which would be the first time since 1999-2000 that they made the playoffs in consecutive seasons. Central Coosa did lose some of its star talent on both sides of the ball, but returned a chunk of the production. Here are some Cougars who you’ll need to keep an eye out for.

Waylon Chapman-Allen, sophomore

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File / TPI Central Coosa's Jacquez Parker (3) should be one of the premier pass catchers on the offense this season with the departure of Cory Thompson. Parker is listed at 6-foot-2 which should provide range as a pass catcher.
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File / TPI Central Coosa's Javon Peterson (1) will slot more into a do-it-all kind of player for the Cougars offense this next season. He lined up at running back, receiver and quarterback last year.
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Samuel Higgs / TPI Central Coosa's Zaccai Lauderdale (9) looks for open space against Reeltown.