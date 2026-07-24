New, old and everything in between. That might be one of the better ways to categorize what the Horseshoe Bend football team is facing heading into the 2026 football season. Of course, some of the talent from last year’s squad make their way back to the gridiron, but the Generals still lose some big pieces — the biggest of them all being running back Braxton Wilson. Under new coach Shenan Motley, here are some players to keep your eyes on this fall.

Jady Long, sophomore

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File / TPI Horseshoe Bend's Jady Long (7) should slot in as the starting running back for the Horseshoe Bend offense this season. He got some time last year when previous running back Braxton Wilson went down with injury.
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File / TPI Horseshoe Bend's Bryce Jordon (15) played just about anywhere for the Generals last year. Whether it be at quarterback, running back or linebacker, Jordan is a name to watch this fall.
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Samuel Higgs / TPI Aaden Jones (9) gets a sack on Ranburne's quarterback.
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File / TPI Horseshoe Bend's Dale Smith (13) reprises his role as the middle linebacker for the Generals in 2026. He served in the same role last year where ranked amongst the top in tackles.