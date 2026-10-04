If there’s any doubt that RealtySouth’s Bobby Tapley doesn’t put his clients first, there is proof.

At 1:30 a.m. where he was visiting in Japan, Tapley returned a call to The Outlook. It was 10:30 a.m. in Alexander City.

093026 realtor of the year bobby tapley.jpg
Buy Now

Bobby Tapley, left, wins the 2026 Lake Martin Area Association of Realtors Realtor of the Year. He is shown here with Jennifer Whetstone Morris, a realtor at Keys to Lake Martin and Surrounding Areas.