If there’s any doubt that RealtySouth’s Bobby Tapley doesn’t put his clients first, there is proof.
At 1:30 a.m. where he was visiting in Japan, Tapley returned a call to The Outlook. It was 10:30 a.m. in Alexander City.
kAm“xV> ?@E H@CC:65 23@FE D=66A 3642FD6 x 92G6 E@ 36 FA 5FC:?8 E96 E:>6 E92E A6@A=6 :? p=232>2 2C6 FA E@ >2<6 DFC6 x 5@?VE =@D6 E96 3FD:?6DD E92E x 92G6[” %2A=6J D2:5] “xEVD 2 ac^f ;@3 :7 J@F CF? :E 4@CC64E=J[ H96E96C J@FVC6 2E 9@>6 @C @? G242E:@?] %6C6D2 |@E6? >256 E92E DE2E6>6?E] $96 D2:5[ ‘x 42? 42== q@33J %2A=6J[ 2?5 :E 5@?VE >2EE6C :7 96VD :? 2?@E96C 4@F?ECJ[ 96VD 8@:?8 E@ 2?DH6C E96 A9@?6 2?5 42== >6 324<]’”k^Am
kAm%9:D H@C< 6E9:4 :D A2CE @7 E96 C62D@? %2A=6J H2D ?2>65 E96 a_ae {2<6 |2CE:? pC62 pDD@4:2E:@? @7 #62=E@CD #62=E@C @7 E96 *62C]k^Am
kAm“xVG6 ?6G6C E@@< E9:D 2D[ ‘(92E 42? x 86E @FE @7 :En’” 96 D2:5] “x H2?E E@ >2<6 DFC6 E92E >J 4=:6?ED 2C6 92AAJ 3642FD6 :7 E96JVC6 92AAJ[ E96JVC6 8@:?8 E@ E6== D@>63@5J 23@FE >6] |J BF@E6 E92E xVG6 2=H2JD E@=5 >J A6@A=6[ ‘x H@F=5 C2E96C =@D6 E96 D2=6 7@C 36:?8 9@?6DE[ C2E96C E92? =@D6 >J C6AFE2E:@? 7@C E6==:?8 2 =:6]’”k^Am
kAm%2A=6J 92D 366? 2 C62= 6DE2E6 286?E 7@C 2 =:EE=6 >@C6 E92? `f J62CD] p?5 :E H2D 9:D H:76’D :562[ #:E2[ H9@ :D 2=D@ 2? 286?E[ 7@C 9:> E@ 8@ E9:D C@FE6]k^Am
kAm“x 925 H@C<65 7@C #FDD6== r@CA@C2E:@? 7@C a_ J62CD[ 2?5 >J H:76 <6AE E6==:?8 >6[ ‘%6IE:=6D :D ?@E 8@:?8 E@ 36 2C@F?5 2== J@FC =:76] *@F ?665 E@ DE2CE =@@<:?8 7@C D@>6E9:?8 6=D6 E@ 5@[’” 96 D2:5] “$96 925 366? 2 WC62= 6DE2E6 286?EX 7@C 2 J62C 2?5 925 AFD965 >6 2== E96 H2J 2=@?8[ D2J:?8[ ‘w6J[ J@F ?665 E@ 5@ E9:D] *@F 42? 5@ :E]’”k^Am
kAm%2A=6J ;@<:?8=J D2:5 96 AF==65 @FE 9:D =:EE=6 3@@< E92E :?E6CAC6ED H92E H@>6? C62==J >62? 5FC:?8 E96 {|pp# 32?BF6E E@ 6IA=2:? H92E 9:D H:76 C62==J >62?E 2E E96 E:>6]k^Am
kAm“‘xV> ?@E 8@:?8 E@ 36 >2CC:65 E@ 2 3C@<6[ F?6>A=@J65 >2?[’” %2A=6J D2:5[ :?E6CAC6E:?8 9:D H:76] “‘*@F 36EE6C 92G6 J@FC 324<FA]’ %92EVD H9J x 3642>6 2? 286?E 3642FD6 >J H:76 4@F=5 D66 E96 G2=F6 :? >6[ E92E x =:<6 E@ 96=A A6@A=6 2?5 E92E xV> ;FDE 8@@5 H:E9 A6@A=6 @G6C2==] $96 ;FDE <?6H E92E :E H@F=5 36 2 8@@5 7:E 7@C >6[ 2?5 D@ x 8:G6 E96 4C65:E E@ v@5 7:CDE[ 3FE 96C D64@?5 7@C 92G:?8 :?D:89E 2?5 <?@H=6586 E@ AFD9 >6 7@CH2C5 E@ 5@ D@>6E9:?8 x ?6G6C E9@F89E xV5 36 23=6 E@ 5@]”k^Am
kAmw6 D2:5 E96 7:CDE J62C H2D 92C5]k^Am
kAm“*@F E2<6 2 4=2DD 7@C WC62= 6DE2E6X[ E96? J@F 92G6 E@ 92G6 2 3C@<6C H:==:?8 E@ E2<6 E96 492?46 @? J@F 3642FD6 E96 3C@<6C :D C6DA@?D:3=6 7@C J@F[” %2A=6J D2:5] “x7 J@F >6DD FA[ E96? E96JVC6 96=5 244@F?E23=6 2D H6==] $@ E9@D6 2C6 E96 92C56DE E9:?8D] %96 766D E92E 4@>6 2=@?8 H:E9 :E[ 2?5 E96? ;FDE 36:?8 23=6 E@ AC@>@E6 J@FCD6=7[ E9@D6 2C6 G6CJ E@F89] $@>6 WC62= 6DE2E6 286?EDX 2C6 23=6 E@ ;F>A :?E@ :E 2?5 DE2CE @77 C62==J H6==[ 3FE 7@C >6[ :E H2D 2 DECF88=6] %96 7:CDE J62C[ x >256 Sc[c__ D6==:?8 C62= 6DE2E6] x E9@F89E ‘xVG6 5@?6 D@>6E9:?8] x A2:5 7@C >J D49@@=] x A2:5 7@C 2== >J 766D E@ 364@>6 2 C62=E@C] x 3C@<6 6G6? E9:D J62C]’”k^Am
kAm}@H E92E 96 42? 24EF2==J >2<6 2 =:G:?8 D6==:?8 C62= 6DE2E6[ 96 DE:== 92D?’E 7@C8@EE6? E92E 7:CDE J62C]k^Am
kAm“xV> E92?<7F= 7@C E96 Sc[c__ E92E x >256 7C@> 52J @?6[” %2A=6J D2:5] “xE H2D 2 9F>3=6 368:??:?8 :? C62= 6DE2E6]”k^Am
kAmw6 D2:5 96 H2D DFCAC:D65 H96? 96 H2D ?2>65 #62=E@C @7 E96 *62C]k^Am
kAm“x H2D 2=H2JD 92AAJ E@ D66 E9@D6 H9@ C646:G65 WE96 2H2C5X[ 3FE ?6G6C E9@F89E xV5 36 @?6 @7 E96 @?6D H9@ H2D 49@D6?[” %2A=6J D2:5] “(96? E96J 2??@F?465 >J ?2>6[ x H2D E@E2==J D9@4<65]”k^Am
kAmw6 D2:5 6G6? H9:=6 E96J H6C6 C625:?8 9:D 56D4C:AE:@?[ 96 5:5?’E C64@8?:K6 E96J H6C6 E2=<:?8 23@FE 9:>]k^Am
kAmp=E9@F89 E96 2H2C5 :D ?:46[ %2A=6J :D 2=D@ 92AAJ H:E9 2== E96 A6@A=6 96 92D >6E @G6C E96 A2DE `f J62CD]k^Am
kAm“%96 C6=2E:@?D9:AD E92E J@F 3F:=5 H:E9 E96 =6?56CD[ E96 9@>6 :?DA64E@CD[ E96 A6DE :?DA64E:@?D 8FJD[ :E ;FDE @A6?65 FA 2 H@C=5 E92E x ?6G6C <?6H[ 2?5 E92E x H@F=5 ?6G6C 92G6 2? @AA@CEF?:EJ E@ 364@>6 2 A2CE @7 :7 x 925 ?@E 5@?6 :E[” %2A=6J D2:5]k^Am
kAmp?5 ?@ >2EE6C H92E[ 96 :D 2=H2JD 8@:?8 E@ 36 2G2:=23=6 7@C 9:D 4=:6?ED]k^Am
kAm“|J C6AFE2E:@? 2D 2 WC62= 6DE2E6 286?EX 2?5 36:?8 2 8@@5 286?E H9@ 42C6D >62?D 2 =@E E@ >6[” %2A=6J D2:5] “x E6== A6@A=6 2== E96 E:>6[ ‘v@ @? +:==@H 2?5 C625 >J C6G:6HD]’ tG6CJ3@5J D2JD E92E x EC62E J@F =:<6 72>:=J[ E92E xV> 2 8@5=J >2?[ 2?5 x C62==J =@G6 2?5 E2<6 42C6 @7 >J A6@A=6[ 2?5 E92EVD H92E x H2?E E@ 36 <?@H? 7@C]”k^Am