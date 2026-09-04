Ranburne had a very simple plan heading into Thursday night’s football game.

The Bulldogs were going to run between the tackles and make Central Coosa stop them. They did it well and they did it efficiently, but it was still simple to defend.

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Lizi Arbogast / TPI Central Coosa's Jacquez Parker (1) throws up a stiff arm against Ranburne on Thursday night.
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Lizi Arbogast / TPI Central Coosa's Ja'Von Thomas drops back for a pass against Ranburne.