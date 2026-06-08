There is an element in sports that is commonly referred to as “in the zone.”

For basketball players, it’s consecutive baskets; some from deep, some fade-away-esque, all commonly met with a heat check. For baseball or softball, it can come in the tune of a perfect inning of pitching or deep hits to drive some runs in. And like in volleyball, it’s an ace or just a deadly spike in general.

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Submitted / TPI Benjamin Russell anglers Grant Sheffield, left, and Bryce Rich, right, earned a first overall finish at the Bass Nation State Championship last weekend. They had nine more pounds than second place.
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Submitted / TPI The Benjamin Russell fishing team earned first overall at the Bass Nation State Championship this weekend. The Wildcats brought their top three boats to the tournament.