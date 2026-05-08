The first three times the Benjamin Russell softball team matched up against Chilton County, all resulted in a win for the Tigers. Even with a spot in the regional locked up with two wins over Calera in the Class 6A Area 5 tournament, the Wildcats wanted more.

And on Monday, they were right on the cusp of making that dream a reality. In the area championship, Benjamin Russell opened things up with an 8-7 win over Chilton County to advance to the do-or-die championship game.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's Kyleigh Leonard celebrates on seocnd base after hitting a double against Chilton County. The Wildcats are regional tournament bound with their performance in the Class 6A Area 5 tournament.