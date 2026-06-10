Horseshoe Bend Regional Library director Samantha Brasher Godsy explained to the Tallapoosa County Commission the organization’s area, responsibilities and people served in trying to seek funding during budget season.

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Horseshoe Bend Regional Library director Samantha Brasher Godsy addresses the Tallapoosa County Commission trying to get a jump on requested funds for the 2026-2027 fiscal year.

Godsy was joined by Amy Huff, retired director at the Adelia M. Russell Library and Mamie's Place Children's Library, at the commission’s monthly meeting Monday morning.