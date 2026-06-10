Horseshoe Bend Regional Library director Samantha Brasher Godsy explained to the Tallapoosa County Commission the organization’s area, responsibilities and people served in trying to seek funding during budget season.
Godsy was joined by Amy Huff, retired director at the Adelia M. Russell Library and Mamie's Place Children's Library, at the commission’s monthly meeting Monday morning.
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