Along with thanks from Russell Medical executives, the Russell Medical Auxiliary membership were also honored with food, gifts and live entertainment.

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Russell Medical Auxiliary members were honored by the hospital for their commitment to the hospital, its staff and the patients during a luncheon Monday afternoon.

The 2026 Volunteer Appreciation Luncheon was held Monday at The Mill 280 with both chief nursing officer Paula Davenport and new CEO Bob Phillips speaking to the group of around 85. The group enjoyed lunch and gift cards from The Wharf and music was provided by local musician Denise Bates.

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