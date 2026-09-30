Lake Martin Humane Society needs help.
LMHS board members attended Monday night’s Alexander City City Council meeting work session to request funding to help with the Lake Martin Animal Shelter.
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