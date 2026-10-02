“Twenty seven years.”
That was Alexander City Fire Department deputy chief Jeremy Spears' response to “why are you retiring?”
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