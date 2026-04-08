Benjamin Russell D-Line stops in Tallahassee

The Wildcats are currently making their pitstop across the country, with the most recent being at Florida State. Benjamin Russell defensive line coach Billy Lockhart along with player Kalib Spivey, Charzale Davis and Kenderious ‘Poochie’ Byrd all made a visit to watch the Seminoles during spring practice. Spivey, a three-star defensive lineman recruit, currently holds an offer from the Seminoles — in fact, he totals 23 scholarship offers. 