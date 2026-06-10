Spivey visits ATL for second official visit

Safe to say the visit went well for Benjamin Russell defensive lineman this past weekend. On his second official visit, Spivey made the trip down I-85 to visit Georgia Tech, one of the four schools he announced as a finalist. Not only did he get a tour of the facilities and meet with the coaching staff, Spivey got a nice photoshoot opportunity in the Yellow Jackets uniform to cement his time in Atlanta. And a couple days later, Spivey announced on social media he’d be continuing his football career with Georgia Tech. 