Spivey completes 1 official visit

The countdown to commitment is underway for Benjamin Russell rising senior Kalib Spivey. After announcing his top-4 which consists of Georgia Tech, Duke, Clemson and Maryland; Spivey is now visiting with all of those programs. Over the weekend, Spivey took his trip to Duke where he visited the facilities and met with the coaching staff. Spivey is a consensus three-star prospect; rated No. 21 in the state and No. 67 defensive lineman nationally.