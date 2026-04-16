This spring, Standard Deluxe proudly marks a major milestone: the 25th anniversary of the Old 280 Boogie, taking place Saturday and Sunday, April 18-19 on its artistic grounds in Waverly. 

What began in 2001 as a street party celebrating the completion of the rerouting of Highway 280 around downtown has grown into one of the South’s biggest independent music festivals — a weekend defined by soulful performances, artisan culture, Southern cuisine and deep community roots.