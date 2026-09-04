While the Tallapoosa County Agribusiness Center brings a lot of positive impact to the area, there are still a lot of questions about data centers.
During the Alexander City Chamber of Commerce’s State of the City & County, Tallapoosa County Agribusiness Center director Robert Reams gave a positive report on the growth of the arena since its grand opening in April and Tallapoosa County District 1 commissioner T.C. Coley discussed issues with data centers.
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