While the Tallapoosa County Agribusiness Center brings a lot of positive impact to the area, there are still a lot of questions about data centers.

During the Alexander City Chamber of Commerce’s State of the City & County, Tallapoosa County Agribusiness Center director Robert Reams gave a positive report on the growth of the arena since its grand opening in April and Tallapoosa County District 1 commissioner T.C. Coley discussed issues with data centers.

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Tallapoosa County District 1 commissioner T.C. Coley relays county issues and its current state during the Alexander City Chamber of Commerce’s State of the City & County program.