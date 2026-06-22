Nathaniel H. Stephens Elementary School just received its state grades for third grade reading and the news is good.
“We had 92% of our students that were sufficient this year compared to last year, which we had 86%,” Stephens principal Lekishia Richardson said. “We had an increase of 6% this year.”
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