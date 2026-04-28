Thirteen innings, one run scored and nine total hits — that was the stat line for Brookwood in the first round.

On the other side, again 13 innings played; 16 runs scored and 21 total hits — that was the statline for Benjamin Russell’s baseball team in the first round. The Wildcats took home a 2-0 series sweep over the Panthers in the first round of the Class 6A playoffs, winning Game 1, 10-0 and Game 2, 6-1.  

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