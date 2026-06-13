ALABAMA SPORTS WRITERS ASSOCIATION ALL-STATE BASEBALL
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ fpk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m(:== p52>D[ w@@G6Ck^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my246 #:882?[ w6H:EE\%CFDDG:==6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mz2>C:? y6?<:?D[ q@3 y@?6Dk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my677 |2F=5:?[ w6H:EE\%CFDDG:==6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$%\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC25J r2G2?2F89[ t?E6CAC:D6[ $C]1k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i y246 #:882?[ w6H:EE\%CFDDG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i tE92? (256[ pF3FC?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i (J2EE (:==:2>D[ %9@>AD@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri (:== r2CE6C[ wF?EDG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui s2=E@? s2C5:?[ vC:DD@>[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui z2>C:? y6?<:?D[ q@3 y@?6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui v2G:? $>:E9[ '6DE2G:2 w:==D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y2ID@? (@@5[ w@@G6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui (:== p52>D[ w@@G6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui rC@DD %@?D>6:6C[ '6DE2G:2 w:==D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui (2=<6C %FC?6C[ t?E6CAC:D6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i r@96? (2=<6C[ '6DE2G:2 w:==D[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i y@D9F2 (:=9:56[ q@3 y@?6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi y24< s2G:5D@?[ s2A9?6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi qC2J5@? (62G6C[ vC:DD@>[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i pD9E@? q=2:C[ %9@>AD@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {2HD@? w2C6[ pF3FC?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i s2??J {F>A<:?[ u2:C9@A6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2=6 |4x?E@D9[ w6H:EE\%CFDDG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri sC6H s2??6C[ t?E6CAC:D6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y2J=6? r2CE6C[ r6?EC2=\!96?:I r:EJ[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y# v@=56?[ q2<6C[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p?86=@ $2?E:28@[ pF3FC?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r92C=:6 %22776[ '6DE2G:2 w:==D[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r@@A6C uF==6C[ %9@>AD@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC25J $24<[ pF3FC?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r92C=:6 (:==:2>@?[ ~2< |@F?E2:?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i p=6I r@E9C6?[ wF?EDG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i (:==:2> "F2C=6D[ u@=6J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi wF5D@? |:E496==[ w6H:EE\%CFDDG:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi }66= !2E6=[ u=@C6?46[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i pFDE:? q2C?6EE[ %9@>AD@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i (:=D@? $KJ>6=2[ '6DE2G:2 w:==D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri s64=2? z:?8[ u2:C9@A6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri qC@5J |4s2G:5[ s2A9?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui w2J56? &5@G:49[ y2>6D r=6>6?D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui #J2? !2C6?E[ s2A9?6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC2J56? q2C?6D[ t?E6CAC:D6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui %C6J w2CG:==6[ pFDE:?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i w2J56? y@?6D[ r6?EC2=\!96?:I r:EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i (:== y@?6D[ wF?EDG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r9C:DE:2? %9@>AD@?[ p=>2 qCJ2?E[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi qC2IE@? (:==:2>D[ $A2C<>2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ epk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mpD96C s@6A6=[ w2CED6==6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mtG2? |2=@?6[ }@CE9C:586k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my@?29 x?>2?[ rF==>2?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m(:== $>:E9[ $A2:? !2C<k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$%\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i tG2? |2=@?6[ }@CE9C:586[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r256 |2D@?[ $2C2=2?5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i q6? #@36CED[ w@>6H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r@??@C $E:=6D[ w2CED6==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri y@?29 x?>2?[ rF==>2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r@??@C vC63[ $A2:? !2C<[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui #@44@ |2?:D42=4@[ ~I7@C5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui {6G: }:4<@=:[ w@>6H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qC256? (62E96CD[ w2CED6==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui rCF:D6 q2<6C[ w2CED6==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y@6 rC@DD[ $A2:? !2C<[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r@=6 |:=6D[ w2CED6==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i pD96C s@6A6=[ w2CED6==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i y24@3 ~VqCJ2?[ vF=7 $9@C6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi !2F= q2C?6EE[ |@F?E2:? qC@@<[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi tG2? %2J=@C[ $A2:? !2C<[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i wF5D@? uC2?<D[ $A2:? !2C<[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i q2CC6EE |4<6=G6J[ w2CED6==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i y@9? {F<6 $E6A96?D[ vF=7 $9@C6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i (:== '2F892?[ wF6JE@H?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri {F<6 w@FD6C[ |@F?E2:? qC@@<[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui tG2? s2:8=6[ |4v:==\%@@=6?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |2JD@? t=2>[ }@CE9C:586[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui #9JD y@?6D[ $A2:? !2C<[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qCJ46 +:>>6C>2?[ w2K6= vC66?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y24< {6?2892?[ |4v:==\%@@=6?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui %C6D |@@C6[ vF=7 $9@C6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r@@A6C $2:?[ w@>6H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i p?5C6H q62G6CD@?[ w2K6= vC66?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i y24@3 #@H6==[ $2C2=2?5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mswi r92C=:6 {F>A<:?[ q6?;2>:? #FDD6==[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi (J2EE #2E9[ }@CE9C:586[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r@=E@? r=2C<[ w2K6= vC66?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i w@FDE@? w@=>6D[ $A2:? !2C<[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri s:68@ !24964@[ !:<6 #@25[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri !C:46 $E6A96?D[ vF=7 $9@C6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui v6@C86 qC@4<H6==[ w@>6H@@5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r2CD@? $E2?4:=[ rF==>2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui }@29 rC@D3J[ |@F?E2:? qC@@<[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y246 s62?[ #69@36E9[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i |2C4FD {2H=6C[ ~I7@C5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i wF5D@? |2C<D[ pE96?D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi qCJ46 #:G6CD[ $2C2=2?5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi p:56? $E@C6J[ !2F= qCJ2?E[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ dpk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mwF?E6C t=>@C6[ p>6C:42? r9C:DE:2?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr9C:DE:2? uC66>2?[ u2:E9\|@3:=6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{6G: |2CE:?[ $2C5:Dk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr9C:D w62AD[ qC:2CH@@5k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$%\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!i $96=E@? s2C?6==[ t=>@C6 r@][ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i wF?E6C t=>@C6[ p>6C:42? r9C:DE:2?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r9C:DE:2? uC66>2?[ u2:E9\|@3:=6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qCJ2?E w2C5:?[ |@@5J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri r@@A6C (9@CE@?[ q@2K[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui $286 q6??6EE[ q@2K[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mxui $2HJ6C sFEE@?[ t=>@C6 r@][ uC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r@==:? w2==[ u2:E9\|@3:=6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qC2IE@? ':46[ s6>@A@=:D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |2??:?8 p>@C56[ &|$\(C:89E[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC2J56? t?EC6<:?[ #FDD6==G:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui {6G: |2CE:?[ $2C5:D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i xG2? w2?5[ qC:2CH@@5[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i y@9? $E@H6CD[ $E] !2F=VD[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi y2J=6? rC@4<6C[ p>6C:42? r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi vC25J |@@C6[ |25:D@? p4256>J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i w2282? s@55[ q@2K[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i w@FDE@? w2CED7:6=5[ qC:2CH@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i %J (2E6CD[ &|$\(C:89E[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC@5:6 (:=D@?[ u2:E9\|@3:=6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri t=: "F:?=6J[ u2:E9\|@3:=6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui #J56C r92>36CD[ {665D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui tG2? w2H2C29[ $E] !2F=VD[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r@@A6C !6??:?8E@?[ $96=3J r@][ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qC2J5@? (C:89E[ u2:E9\|@3:=6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC@5:6 r@<6C[ t2DE {:>6DE@?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p=6I v2DE@?[ |@3:=6 r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r=2J y@9?D@?[ r92C=6D w6?56CD@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i r2>56? rF==6?[ u2:CG:6H[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i r2:? w@8F6[ r@C?6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi p52> q6=<[ $2C5:D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r2=63 |4pFD=2?5[ p>6C:42? r9C:DE:2?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i sC6H y24<D@?[ p>6C:42? r9C:DE:2?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC256? $AC2J36CCJ[ r6?EC2=\r=2J r@][ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri (:== sFEE@?[ |@@5J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri #J2? #@=2?5[ w625=2?5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mxui v286 s2G:D[ t=>@C6 r@][ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r2D@? %F>=:?[ $2C5:D[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui v2CC6EE q2C?6D[ y@9? r2CC@==[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui s2JE@? !@CE6C[ q@2K[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i q6?E=6J $>:E9[ s@F8=2D[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i |2I %9@>2D[ r@C?6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r9C:D u:EED[ t2DE {:>6DE@?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ cpk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mv2CC6EE #6:5[ s6D9=6Ck^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mt>>6EE s2?:6=[ (6DE3C@@< r9C:DE:2?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mqC@5:6 y@9?D@?[ (6DE3C@@< r9C:DE:2?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m#:4<J #2J r=2JE@?[ (6DE3C@@< r9C:DE:2?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$%\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t>>6EE s2?:6=[ (6DE3C@@< r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i y246 sF4<6EE[ |25:D@? r@][ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i !@CE6C }6=D@?[ ~AA[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2>A36== %:==>2?[ ~C2?86 q6249[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri vC25J !2EE6CD@?[ ~AA[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |2EE pD936CCJ[ $EC2F89?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui #665 qCF46[ r6?EC2=\u=@C6?46[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui tE92? |4|:==2?[ q:33 r@][ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui w2CC:D@? |:=2?@HD<:[ w@FDE@? p4256>J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |2C< p?5CK6;6HD<:[ $E] y@9? !2F= xx[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC25J r2C56?[ (6DE3C@@< r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui %J |@CC:D[ w@FDE@? p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i qC@5:6 y@9?D@?[ (6DE3C@@< r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i v2CC6EE #6:5[ s6D9=6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi |2D@? w@==@H2J[ w2>:=E@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mswi qCF6 |:=?6C[ %2==2DD66[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t=: r2?EC6==[ |25:D@? r@][ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i $2HJ6C r@88:?D[ p=6I2?5C:2[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2> |2J@[ r96C@<66 r@][ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i q=2<6 #@36CED[ (]$] }62=[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri }@29 r2:?[ q2JD:56 p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qC@5J q=6G:?D[ (6DE3C@@< r9C:DE:2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r2>56? uF==6C[ s6D9=6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui tE92? |6?5@K2[ tE@H29[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r@=6 (966=6C[ p=6I2?5C:2[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui }2E6 q=24<[ r96C@<66 r@][ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r@@A6C rC6?D92H[ $2EDF>2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r2CE6C #FE96C7@C5[ v@@5 w@A6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i t=: $E@?6[ (]$] }62=[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i p:52? (665[ s2=6 r@][ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi !2C<6C qFC86DD[ ~AA[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r@=E !C6DD?6==[ (6DE {:>6DE@?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC2J56? r2D9[ q:33 r@][ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i y24@3 u:D96C[ }6H qC@4<E@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri t2DE@? vC246[ (]$] }62=[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri py {6H:D[ pD97@C5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui %:E2? !2CE=@H[ (6DE |@C82?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qCJD@? !:4<6?D[ (:=D@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui %25 %6CCJ[ t2DE {2HC6?46[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC2J56? &?86C[ u2J6EE6 r@][ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i y24@3 u:D96C[ }6H qC@4<E@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i {2?5 $92CA=6DD[ %C:?:EJ[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi (2C5 w:4<>2?[ ~C2?86 q6249[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi {F42D '2?46[ r@C5@G2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ bpk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mv2G:? {2?8[ r@==:?DG:==6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr@@A6C u2G@CD[ v=6?H@@5k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my@C5@? {2?<7@C5[ v6C2=5:?6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%:> u2??:?8[ v=6?H@@5k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$%\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r@=6 pFDE:?[ !:65>@?E[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r@@A6C u2G@CD[ v=6?H@@5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC256? |2CE:?[ {66\$4@EE[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r@==:? !2E6[ v@C5@[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri y6C6>:29 z:==:2?[ r@==:?DG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r2CE6C yF529[ v=6?H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui v2G:? {2?8[ r@==:?DG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y@C5@? {2?<7@C5[ v6C2=5:?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui #6:5 |4qC:56[ |@?E8@>6CJ p4256>J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui wF5D@? r2>A36==[ v=6?H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y:>>J s:4<6?D[ $E] y2>6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui (:=:2> |2C<D[ |@?E8@>6CJ p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i |2D@? |4pE66C[ r@==:?DG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i #2:?6C #FDD6==[ v@C5@[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi z256 r@I[ v=6?H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi {6586C |2CE:?[ ~2<>2?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p:56? y@9?D@?[ v=6?4@6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i y@9? |:4926= |@C5642:[ (:4<D3FC8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i !C6DE@? |F?86C[ r@EE286 w:==[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i xD224 !2CE6?[ %9@>2DG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri w2CC:D@? $?@H[ {66\$4@EE[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r92?5=6C q6?7@C5[ !9:= r2>A36==[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui vC2JD@? q@C56?[ r=6>6?ED[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui w2>AE@? w2==[ ~2<>2?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r2= {2HC6?46[ v=6?H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y6C6>:29 wFE49:?D[ {2F56C52=6 r@][ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z2>56? |2CE:?[ u=@>2E@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui zCFK q@I[ (:?7:6=5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i q2CC6EE r@@<[ {66\$4@EE[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i w6DDE@? !2C<6C[ {2F56C52=6 r@][ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi %F4<6C |:4926=D[ (62G6C[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi qC2?5@? (9:E=6J[ (:?7:6=5[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2CD@? r=6G6=2?5[ !:65>@?E[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri qC2IE@? uC2?<=:?[ v6C2=5:?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri vFD {66[ %]#] |:==6C[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r256? (:88:?D[ r@EE286 w:==[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui %C6?E (:==:2>D[ tI46=[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r2> s2HD@?[ v=6?H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui s2=E@? |2?56=[ %]#] |:==6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i y:>>J s:4<6?D[ $E] y2>6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i qC25J y@?6D[ ~2<>2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r92C=:6 rFE=6C[ $E] y2>6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi {:?4@=? s@?6C[ t=<>@?E[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ apk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp55:D@? $6??[ pC:E@?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mq62F (:==:D[ |2CD w:== q:3=6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr@@A6C p36C?2E9J[ {:?5D2J {2?6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms@?@G2? w2?5[ #65 q2Jk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$%\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {2HD@? v6C>2?[ v](] {@?8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t2DE@? z:=A2EC:4<[ pC:E@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i (J2EE (2==246[ {:?5D2J {2?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i q62F (:==:D[ |2CD w:== q:3=6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri (6==D v2?6J[ pC:E@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r@@A6C !:6C46[ }@CE9 $2?5 |@F?E2:?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui t36? !C:E496EE[ v](] {@?8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y6C6>:29 %9@C?6[ #65 q2J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r@5J (:==:D[ |2CD w:== q:3=6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui {F<6 #665[ }@CE9 $2?5 |@F?E2:?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p55:D@? $6??[ pC:E@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m~ui y2>2C<:FD $>:E9[ #66=E@H?[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i {2?5@? pC496C[ ':?46?E[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i %2??6C $6IE@?[ w:89=2?5 w@>6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r@@A6C p36C?2E9J[ {:?5D2J {2?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi y24< q2886EE[ !:<6 {:36C2= pCED[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC@@<D r2>A36==[ |2CD w:== q:3=6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2CD@? |4v66[ #65 q2J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |255@I #F3=6[ {:?5D2J {2?6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!i qC@5J $>:E9[ #66=E@H?[ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri r2CE6C {@C6?[ #2?3FC?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui w2CH@@5 q66<6C[ %FD42=@@D2 p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mxui wFED@? {6H:D[ #66=E@H?[ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y2E92? #:492C5D@?[ $E] {F<6VD[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui tE92? $E:=6D[ $F==:86?E[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r@=E@? pD9E@?[ q6=8C66?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui {2?6 y@?6D[ {:?5D2J {2?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qCJ46 #FD9:?8[ {FG6C?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i r@@A6C uC2>AE@?[ $E] {F<6VD[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m&%{i #665 (@@5[ #66=E@H?[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi y24<D@? qFC86DD[ }@CE9 $2?5 |@F?E2:?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi p:56? $2>A=6J[ w:89=2?5 w@>6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i y24<D@? p4<6C[ !=62D2?E '2==6J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri r@=E@? sF<6[ $E] {F<6VD[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri {282? #@=:?[ y]&] q=24<D96C[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qC2J56? |:E496==[ (6DE t?5\(2=?FE vC@G6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui tG2? |@CC:D[ r@EE@?H@@5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y24<D@? q@H6?[ !:<6 {:36C2= pCED[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui !6JE@? |2??[ !=62D2?E '2==6J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i sC6H s2G6?A@CE[ #2?3FC?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i s:I@? sF?42?[ !=62D2?E '2==6J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi qC2?5@? r92DE66?[ r@=5 $AC:?8D[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi #665 s:==2C5[ u2=<G:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ `pk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mtE92? y@?6D[ u2J6EE6G:==6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr2=63 r@??[ pAA2=249:2?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m$2HJ6C $F==:G2?[ {6C@Jk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp52> qC2?5[ wF336CEG:==6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$%\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2=63 r@??[ pAA2=249:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |:4926= v:3D@?[ &?:G6CD:EJ r92CE6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z6682? v:=6D[ {6C@J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i tE92? y@?6D[ u2J6EE6G:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri r@??6C r2DD:5J[ pAA2=249:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r@=6 qC2?5[ wF336CEG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r92K qC2?F>[ qC2?E=6J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui #@DD wF5D@?[ w24<=63FC8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui {F<6 |FCC6==[ pE96?D q:3=6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui %2J=@C z:5H6==[ x56C[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC256? |FCC2J[ &?:G6CD:EJ r92CE6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui %:> !2C?6==[ {6C@J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i t=: wF336CE[ |2A=6DG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i rCFK z:KK:C6[ wF336CEG:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi z2?6 #FD9:?8[ wF336CEG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi $2HJ6C $F==:G2?[ {6C@J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s\%tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z:29 {2<6[ p55:D@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r@=6 $>:E9[ pAA2=249:2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t2DE@? (2=D9[ u=@C2=2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r256? (6=7@C5[ |:==CJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri qC25J #F2C<[ $AC:?8 v2C56?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qC6?E@? r2?EC6==[ u2J6EE6G:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y@6= wF?E6C[ $AC:?8 v2C56?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui $E@?6 %2==6J[ p55:D@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r@??6C %:EE=6[ {J??[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r92?5=6C y2>6D[ pE96?D q:3=6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r@3J $96C6C[ {J??[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui $2> $E:592>[ pAA2=249:2?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i r@??@C q=24<H6==[ #65 {6G6=[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i z6G:? uC66>2?[ qC2?E=6J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi }@29 qCJ2?[ u=@C2=2[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r@??6C {2?6[ p55:D@?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i y2>6D %J=6C y@9?D@?[ |2A=6DG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i q=2:K6 (2<67:6=5[ wF336CEG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri s2G:56 v2>36C2[ $<J=:?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri r256? (6=7@C5[ |:==CJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui pD2 q=24<>@?[ qC2?E=6J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y]s] w2CE[ z:?DE@?[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r@??@C rCF>AE@?[ u2J6EE6G:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r=2JE@? $25=6C[ $AC:?8 v2C56?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i q6? q2<6C[ $AC:?8 v2C56?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i |2I (C:89E[ $@FE9 {2>2C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi !@CE6C q62D=6J[ qC2?E=6J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi y24@3 w2CE[ (2E6C=@@[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mpx$pk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mq@DE@? qC@H?[ {2<6D:56k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mqC2J56? w6??:82?[ $@FE96C? p4256>Jk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?myq &AE@?[ {2<6D:56k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 J62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8myFDE:? r92?5=6C[ t586H@@5k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mp{{\$%p%t %tp|k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i q@3C2656? p866[ $@FE96C? p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i q@DE@? qC@H?[ {2<6D:56[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC2J56? w6??:82?[ $@FE96C? p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {F<6 |4v@H2?[ {2<6D:56[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mri y24<D@? wF5D@?[ t586H@@5[ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y2J56? qF4<92??@?[ p336G:==6 r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y@9? p==6? !@H6==[ r=2C<6 !C6A[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mxui {2?5@? $>:E9[ t586H@@5[ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui yq &AE@?[ {2<6D:56[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui tE92? r2CC[ !2EC:4:2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y2I@? {2?892>[ {2<6D:56[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y@9? %2J=@C #2:=6J[ $@FE9 r9@4E2H p4256>J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i y2<6 |4pCE9FC[ r@@D2 '2==6J p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m&%{i qC@4< (9:EE[ t586H@@5[ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi vC2?E r2D6J[ {@H?56D p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi sC6H #@86CD[ $@FE96C? p4256>J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i %J=6C |2C< qF==@4<[ {2<6D:56[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qCJ2?E vC:>6D[ |24@?\t2DE[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri !2C<6C #FD<:?[ |24@?\t2DE[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri p?5C6H (62G6C[ r@@D2 '2==6J p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui (J2EE |2CE:?[ $@FE96C? p4256>J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui !6JE@? *6CE2[ r92>36CD p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z2:?6? q@K6>2?[ w@A6\~I7@C5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui w2JD t==:D[ u@CE s2=6 p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i v286 p52>D[ $@FE9 r9@4E2H p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i %C6?E w2J6D[ {2<6D:56[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi !2C<6C s6??:D[ r@@D2 '2==6J p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi z6>JC@? !C:E496EE[ |@C82? p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am