Well, there is no better way to put it. Horseshoe Bend is one game away from a possible second straight 0-10 season.

Which could be the first time ever the Generals have had back-to-back 0-10 seasons.

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Cliff Williams / TPI Horseshoe Bend’s Jady Long (7) and the Generals travel to Pell City for the regular season finale against Victory Christian. The Lions are 4-4 on the season, and secured the No. 4 seed in their region.