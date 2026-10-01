The Dadeville and Central Coosa football teams are just separated by a nearly 30-mile stretch down U.S. Highway 280, yet the two have not shared the gridiron since 2007. 

That all changes on Thursday night, with the two now being Class 2A Region 4 rivals. 

093026-dadeville-coosa 002 preview.jpg
Buy Now

Lizi Arbogast / TPI Central Coosa quarterback Waylon Chapman (10) and the Cougars return to action after a midseason bye week. Central Coosa and Dadeville have not played each other since 2007.
093026-dadeville-coosa 001 preview.jpg
Buy Now

Samuel Higgs / TPI Dadeville's Corde Jefferson (4) and the Tiger look to get back in the win column with a Class 2A Region 4 matchup against Central Coosa. Dadeville has played against two ranked opponents in the last two weeks.