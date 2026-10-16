Admittedly, Benjamin Russell did not play its best football game on Friday night.

But to the Wildcat faithful who took the more than three hour trip to Rehobeth for the Class 5A Region 2 showdown, the Wildcats did more than enough. They posted their second shutout of the season and mustered up just enough offense to claim a 23-0 victory over the Rebels and claim their second straight region title.

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Lizi Arbogast / TPI Benjamin Russell's Coley Young (19) runs the ball while avoiding a Rehobeth defender.