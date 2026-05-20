Josh Williams is a big believer in exposing students early to the many different job opportunities out there.

As Alexander City Schools director of career technical education, Williams told the Alexander City Kiwanis Club Thursday he has seen a lot of growth in the programs and the interconnected clubs.

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The Alexander City Kiwanis Club made to a donation to the Benjamin Russell High School FFA organization for use at the school's upcoming annual rodeo.