Volleyball is a staple in the Alabama landscape; from travel teams to recreation, all the way up until high school, there are opportunities to play the game.
And on Monday, one more opportunity opened its doors in the state.
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