If there ever was an Alexander City physician who embodied old-school medicine, many would consider that person to be Dr. Lloyd Warr.

A board certified gastroenterologist and internist, Warr spent decades treating his patients until his retirement in the mid-2000s. After his death in January, many of his former coworkers at Russell Medical posted about the type of person and physician he was during his lifetime.

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Dr. Lloyd Warr, left, with long-time friend and peer, Dr. John Blythe, remained friends well after both retired from medicine.