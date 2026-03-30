If there ever was an Alexander City physician who embodied old-school medicine, many would consider that person to be Dr. Lloyd Warr.
A board certified gastroenterologist and internist, Warr spent decades treating his patients until his retirement in the mid-2000s. After his death in January, many of his former coworkers at Russell Medical posted about the type of person and physician he was during his lifetime.
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