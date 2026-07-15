Benjamin Russell’s volleyball team is looking to hit the ground running as it faces a brand new area slate. This season, the first of this reclassification cycle, BRHS will face Wetumpka, Stanhope Elmore and Russell County in the new Class 5A Area 4. 

The Wildcats got an early taste of that area competition on Thursday, attending a play date hosted by Elmore County High School. 

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