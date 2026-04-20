The Alabama Work Zone Safety Act was signed into law this week by Gov. Kay Ivey. The act establishes a pilot program to authorize the procurement, installation and operation of a photographic speed enforcement system within an interstate highway work zone.

“Currently in Alabama, there is roadwork ongoing in all 67 counties, including on our major roadways,” Ivey said. “It is just critical that we all drive carefully through work zones.” 

Tags

Recommended for you