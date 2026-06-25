In the wake of Elmore County’s deepest playoff run in years, football season is finally swinging back around. The Panthers and ECHS coach Kyle Caldwell stare down the task of building back up to last season’s success after graduating many key players. 

Elmore County is in the midst of replacing its quarterback, three wide receivers, three defensive backs, three linebackers and more. The challenge for Caldwell is not so much finding the players to step into those roles, rather molding them into the confident and composed athletes he knows they could be. 

062426 ECHS 7-on-7 01.jpg
Buy Now

Ana Sofia Meyer / TPI

Senior running back Tyler Payton makes a quick shift out of the path of a Stanhope Elmore linebacker. Payton returns to the Panthers for his final season, prepared to make even more of an impact on the offense.
062426 ECHS 7-on-7 04.jpg
Buy Now

Ana Sofia Meyer / TPI

Senior Kason Moe has stepped into the role of Elmore County’s quarterback this summer. With only a few weeks under his belt, Moe has already set himself apart with his leadership and competitive nature.

Tags

Recommended for you