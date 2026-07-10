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Central Alabama Community College is looking at growing in Tallassee.

Tallassee Mayor Joey Wiginton said Tallassee’s industrial base is attractive to the community college. The mayor said city, school and industry officials have met four times already about the possibility of improving workforce development, dual enrollment and traditional community college courses.

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