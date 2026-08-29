Obituary (paid) Reports a death; provided by mortuary, friends or family. Mr. Robert Jerry Downs Aug 29, 2026 Aug 29, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save 1946 - 2026 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmk^AmkAmkDA2?mr6=63C2E:@? @7 {:76 $6CG:46 7@C |C] #@36CE y6CCJ s@H?D[ fh[ @7 v@@5H2E6C[ H:== 36 uC:52J[ pF8FDE ag[ a_ae[ 2E aib_ A> :? E96 r92A6= @7 #25?6J uF?6C2= w@>6] qC@] (2J?6 r@H9:4< 2?5 qC@] #@??:6 !2=>6C H:== @77:4:2E6] qFC:2= H:== 7@==@H :? w24<?6JG:==6 r6>6E6CJ] %96 72>:=J H:== C646:G6 7C:6?5D @? uC:52J[ pF8FDE ag[ a_ae[ 7C@> `i__ A> E@ ai__ A> 2E #25?6J uF?6C2= w@>6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|C] s@H?D A2DD65 2H2J @? |@?52J[ pF8FDE ac[ a_ae[ 2E vC2?5G:6H |65:42= r6?E6C Wq:C>:?892>X] w6 H2D 3@C? @? }@G6>36C `[ `hce[ :? %2==2A@@D2 r@F?EJ[ p=232>2 E@ #@36CE s6>@D6 s@H?D 2?5 p??:6 $F6 !@C49 s@H?D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?my6CCJ D6CG65 :? E96 &?:E65 $E2E6D }2GJ 7@C D6G6C2= J62CD 2?5 =2E6C ;@:?65 E96 p=6I2?56C r:EJ '6E6C2?D w@?@C vF2C5] %9C@F89 9:D E:>6 H:E9 E96 8F2C5[ 96 >256 =2DE:?8 7C:6?5D9:AD H:E9 76==@H D@=5:6CD[ 2?5 E96J H6C6 8:G6? E96 @AA@CEF?:EJ E@ 36 23=6 E@ 9@?@C E96:C 76==@H >:=:E2CJ] w6 C6E:C65 7C@> }@C7@C< $@FE96C?^p>%C2< H96C6 96 H@C<65 2D 2? 6?8:?66C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw6 =@G65 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 9:D 72>:=J[ 6DA64:2==J 9:D 8C2?549:=5C6?] y6CCJ 6?;@J65 E96 E:>6 96 G@=F?E66C65 2E E96 =@42= 9@DA:E2=[ 2EE6?5:?8 ?F>6C@FD 42C D9@HD 2?5 E@FC:?8 @=5 6DE2E6D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw6 :D DFCG:G65 3J 9:D H:76[ y@J46 s@H?Dj 49:=5C6?[ r2?5246 W!2EC:4<X tD<6H[ #@36CE y2D@? W!2EC:4:2X s@H?Dj[ |:4926= y6C6>J s@H?Dj D:DE6C[ s@??2 qC:EE@?j 8C2?549:=5C6?[ r@C6J W{:?5D6JX tD<6H[ w62E96C WyFDE:?X s2G:D[ #2496= Ws2?:6=X }:I[ |24 tD<6H[ qC@5:6 tD<6H[ |2C:6 s@H?D[ $E6A92?:6 s@H?D[ $@?J2 s@H?D[ pGJ2??2 w62C5[ z6??2 z2G:C2E?2[ pF8FDE z2G:C2E?2[ r92C=:6 z:>3C@F89j 8C62E\8C2?549:=5C6?[ pF3C6J s2G:D[ (256 s2G:D[ $2>F6= }:I[ p3:82:= s2G:Dj DE6A52F89E6C[ u2CC29 W{2<X z2G:C2E?2j DE6AD@?[ s@F8=2D Wz2E:6X z:>3C@F89 2?5 ?:?6 ?:646D 2?5 ?6A96HD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw6 H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D A2C6?ED 2?5 9:D 7:CDE H:76 2?5 >@E96C @7 E96 49:=5C6?[ |JC2 y62? s@H?D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|6>@C:6D 2?5 4@?5@=6?46D >2J 36 D92C65 2Ek^DA2?m k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]C25?6J7F?6C2=9@>6]4@>QmkDA2?mHHH]C25?6J7F?6C2=9@>6]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?m]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^AmkAmkDA2?mk6>m#25?6J uF?6C2= w@>6 :D 9@?@C65 E@ D6CG6 E96 72>:=J @7 #@36CE y6CCJ s@H?D]k^6>mk^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Submit An Obituary Funeral homes often submit obituaries as a service to the families they are assisting. However, we will be happy to accept obituaries from family members pending proper verification of the death. Submit Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Local man killed from gunshot Murder suspect turns himself in WANTED: Alex City PD searching for alleged murder suspect Restraining order issued to stop ECEDA involvement in hospital Councilor Young accused of ‘unlawful, unethical’ behavior toward board of education Local Weather Currently in Alexander City 73° Clear91° / 72° 6 AM 73° 7 AM 73° 8 AM 76° 9 AM 80° 10 AM 83° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.