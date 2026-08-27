Ivy Creek Healthcare gets a slight reprieve on a Sept. 1 deadline from the Elmore County Economic Development Authority request for proposals “for community healthcare services.”
Ivy Creek Healthcare leases the building that houses Elmore Community Hospital from Elmore County Health Care Authority. The lease expires in 2030 and according to Ivy Creek, it has an option to extend the lease with the healthcare authority until 2035. In July ECEDA sent out a “request for proposal for healthcare facility services.”
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