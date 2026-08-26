Caldwell
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Cliff Williams / TPI Elmore County High School coach Kyle Caldwell coaches his team against Jemison Friday in a jamboree game.

It’s been a trying week for Elmore County High School football coach Kyle Caldwell.

Elmore County Public Schools superintendent Richard Dennis announced last Thursday an Elmore County Public Schools employee was on administrative leave pending an investigation. Today, Dennis said in a release that the employee has returned to work. Dennis would not confirm or deny Caldwell was placed on administrative leave or returned from administrative leave.

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