Obituary (paid) Reports a death; provided by mortuary, friends or family. Mrs. Lois Elrod Reynolds Sep 30, 2026 2 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save 1926 - 2026 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmk^AmkAmkDA2?m{@:D t=C@5 #6J?@=5D A2DD65 2H2J @? uC:52J[ $6AE6>36C ad[ a_ae[ :? s256G:==6[ p=232>2] $96 H2D 3@C? @? $6AE6>36C ab[ `hae[ :? $J=242F82 p=232>2]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|CD] #6J?@=5D :D AC646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?ED[ w@==:D y] t=C@5 2?5 {F4J v2CC:8FD[ 2?5 96C 9FD32?5[ uC65 #] #6J?@=5D $C]j D@?[ uC6J #2J #6J?@=5D yCj D:DE6Cj tG6=J? w2C5J 2?5 3C@E96C[ w@==:D t=C@5 yC] $96 :D DFCG:G65 3J 96C D@?[ #@3:? u] #6J?@=5Dj 52F89E6C[ {:K236E9 “q6EDJ” Ws2G:5X #6J?@=5Dj 8C2?5D@?[ r9C:DE@A96C Wz2EJX #6J?@=5Dj 8C2?552F89E6C[ s2:=6J }:49@=Dj 8C62E\8C2?549:=5C6?[ p56=:?6 #6J?@=5D 2?5 p=2:?2 #6J?@=5D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|CD] #6J?@=5D 8C25F2E65 7C@> $J=242F82 w:89 $49@@=] $96 H2D G6CJ :?G@=G65 :? 96C 49FC49[ s256G:==6 u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE H96C6 D96 H2D 2 >6>36C] $96 H@C<65 2E E96 %2==2A@@D2 r@F?EJ s6A2CE>6?E @7 !6?D:@?D 2?5 $64FC:EJ] p7E6C C6E:C:?8 D96 H@C<65 2E s256G:==6 !F3=:4 {:3C2CJ] $96 H2D :?G@=G65 :? E96 4:G:4 24E:G:E:6D @7 s256G:==6[ 2 492CE6C >6>36C @7 E96 s6=A9:4 r=F3[ 2?5 6?;@J65 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 72>:=J 2?5 7C:6?5D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 72>:=J H:== 9@=5 2 AC:G2E6 D6CG:46 E@ 9@?@C 96C =:76]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 72>:=J C6BF6DED >6>@C:2= 4@?EC:3FE:@?D 36 >256 E@ E96 s256G:==6 !F3=:4 {:3C2CJ[ a_d } (6DE $EC66E[ s256G:==6[ p{[ begdb @C E@ E96 u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49 @7 s256G:==6[ `c_ ( {272J6EE6 $EC66E[ s256G:==6[ p{[ begdb]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|6>@C:6D 2?5 4@?5@=6?46D >2J 36 D92C65 2Ek^DA2?m k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]=2?8=6J7F?6C2=9@>6]4@>QmkDA2?mHHH]=2?8=6J7F?6C2=9@>6]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?m]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^AmkAmkDA2?mk6>m{2?8=6J uF?6C2= w@>6 :D 9@?@C65 E@ D6CG6 E96 72>:=J @7 {@:D t=C@5 #6J?@=5D]k^6>mk^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Submit An Obituary Funeral homes often submit obituaries as a service to the families they are assisting. However, we will be happy to accept obituaries from family members pending proper verification of the death. Submit Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Wife charged with murder of husband Councilor Young denies BOE accusations Preplanned littering in New Site a nuisance Inclement weather causing football games to move Resident wants first option if city property is put up for sale Local Weather Currently in Alexander City 89° Sunny89° / 56° 4 PM 89° 5 PM 87° 6 PM 84° 7 PM 78° 8 PM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.