Obituary (paid) Reports a death; provided by mortuary, friends or family. Mrs. Sylvia Saunders Rush Aug 4, 2026 6 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save 1936 - 2026 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmk^Am kAmkDA2?mvC2G6D:56 $6CG:46 7@C |CD] $J=G:2 $2F?56CD #FD9[ gh[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ p{ H:== 36 $2EFC52J[ pF8FDE g[ a_ae[ 2E `_i__ 2> 2E E96 s2C<\|2IH6== r6>6E6CJ]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|CD] #FD9 A2DD65 2H2J @? %9FCD52J[ yF=J b_[ a_ae[ 2E 96C C6D:56?46 H:E9 96C EH@ 52F89E6CD 3J 96C D:56] $96 H2D 3@C? @? }@G6>36C a_[ `hbe[ :? p=6I2?56C r:EJ[ p{ E@ $E6H2CE $2F?56CD 2?5 {@F:D6 s2C< $2F?56CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$96 :D DFCG:G65 3J 96C 52F89E6CD[ $J=G:2 p?E9@?J Ws2G6X w2CC:D @7 p=6I2?56C r:EJ[ p{[ p?? Qs2C<Q #FD9 Wy@?2E92? |:=2? !@==@4<X @7 r2?E@?[ vp 2?5 8C2?552F89E6CD[ w:==2CJ p?? W#6:5X |4rF==@F89 @7 $2C2D@E2[ u{[ 2?5 {:==:2? p=6I2?5C2 w2CC:D @7 p=6I2?56C r:EJ[ p{]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m$96 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C 9FD32?5 @7 e_ J62CD[ r92C=6D (:=6J #FD9j A2C6?ED 2?5 3C@E96C[ %9@>2D qJC@? $2F?56CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mt249 @7 96C 52F89E6CD 2?5 8C2?552F89E6CD 925 2 DA64:2= ?:4<?2>6 7@C 96C] $J=G:2 42==65 96C “|FKK:6[” s2C< 42==65 96C “|@>AJ[” w:==2CJ 2?5 {:==:2? =@G:?8=J <?6H 96C 2D “v282]” $96 H2D E96 DH66E6DE[ >@DE =@G:?8[ 2?5 AC64:@FD >@E96C 2?5 8C2?5>@E96C H9@ H:== 36 8C62E=J >:DD65 3J 2==]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? =:6F @7 7=@H6CD E96 72>:=J C6BF6DED >6>@C:2= 4@?EC:3FE:@?D 36 >256 E@ tJ6 #6D62C49 u@F?52E:@?D :? p=232>2 @C %96 s6>6?E:2 $@4:6EJ @7 p>6C:42]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|6>@C:6D 2?5 4@?5@=6?46D >2J 36 D92C65 2Ek^DA2?m k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]C25?6J7F?6C2=9@>6]4@>QmkDA2?mHHH]C25?6J7F?6C2=9@>6]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?m]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^AmkAmkDA2?mk6>m#25?6J uF?6C2= w@>6 :D 9@?@C65 E@ D6CG6 E96 72>:=J @7 $J=G:2 $2F?56CD #FD9]k^6>mk^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Submit An Obituary Funeral homes often submit obituaries as a service to the families they are assisting. However, we will be happy to accept obituaries from family members pending proper verification of the death. Submit Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Former ADOC employee still held on $4.5 million bond 2 arrested for trafficking marijuana Council interviews for city attorney position City to keep public nuisance issues in-house 2 former Tallapoosa County residents to serve on state education commission Local Weather Currently in Alexander City 77° 86° / 70° 9 PM 76° 10 PM 75° 11 PM 74° 12 AM 73° 1 AM 73° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.