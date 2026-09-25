Rickey Thomas Montz, a beloved father, son, and cherished member of his family, passed away unexpectedly on August 23,2026, at the age of 68 in Hissop, Alabama.

Rickey was born on September 27, 1957 in Florida, to Betty Thomas Montz He was a man who valued education and accomplishment. In 1979, he earned his Bachelor of Business Administration from the University of Georgia, and in 1982, he graduated from Mercer University's Wolter F.

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