Funeral services for Roger Dale Green, age 58, of Alexander City will be held on Monday, June 22, 2026 at 11:00 A.M. at Benefield Funeral Home in Ashland with Rev. Lee Heath officiating. Burial will follow at Hillview Memorial Park Cemetery.

Born and raised in Alabama, Roger graduated from Mellow Valley High School and went on to build a strong work ethic through a dedicated 20-year career in textiles at Russell Manufacturing.

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