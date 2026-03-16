The 2026 state races have officially begun. The qualifying ended on January 23. It will now be a less than three-month horserace sprint to the finish line.

Our May 19th GOP Primary will be our election day, because winning the Republican Primary is tantamount to election in the Heart of Dixie.

Steve Flowers is Alabama’s leading political columnist. His weekly column appears in over 60 Alabama newspapers. He served 16 years in the state legislature. Steve may be reached at steve@steveflowers.us.

Recommended for you