When there’s a strong bipartisan sentiment in Washington, you take notice. And the issue of affordability in the housing market is one of the top concerns for domestic policy. Any cooperation across party lines on this subject would be welcomed by the American people.

Ironically, two houses might stand in the way of affordability in the housing market, unless you, the reader, take action. See what you can do at the end of this column.

John A. Tures is a professor of political science at LaGrange College in LaGrange, Georgia. His views are his own. He can be reached at jtures@lagrange.edu or on “X” at @johntures2. His first book “Branded” a thriller novel about the intersection of product placement, the media and academia, has been published by the Huntsville Independent Press.