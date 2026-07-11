The June 16 Republican runoff yielded the final revelation of the 2026 election year. Winning the GOP Primary nomination is tantamount to election in the Heart of Dixie.

Several of the most important and prominent political posts in the state were decided in the first primary on May 19. Tommy Tuberville prevailed in the Governor’s race, garnering an amazing 85% of the vote. Caroleene Dobson won the Secretary of State race against two opponents.

Steve Flowers is Alabama’s leading political columnist. His weekly column appears in over 60 Alabama newspapers. He served 16 years in the state legislature. Steve may be reached at steve@steveflowers.us.

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