The June 16 Republican runoff yielded the final revelation of the 2026 election year. Winning the GOP Primary nomination is tantamount to election in the Heart of Dixie.
Several of the most important and prominent political posts in the state were decided in the first primary on May 19. Tommy Tuberville prevailed in the Governor’s race, garnering an amazing 85% of the vote. Caroleene Dobson won the Secretary of State race against two opponents.
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