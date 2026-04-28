Over 20 years ago, I had the privilege of getting to know Ben Russell.
While I didn’t take my daily directions from him, I spent about five years as marketing director at Russell Lands and was able to get to know both him and his wife Luanne.
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