Over 20 years ago, I had the privilege of getting to know Ben Russell.

While I didn’t take my daily directions from him, I spent about five years as marketing director at Russell Lands and was able to get to know both him and his wife Luanne.

Gwen Bishop is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 256-307-8155 or via email at gwen.bishop@alexcityoutlook.com.

Tags

Recommended for you