There are a lot of events I cover that make me emotional and I really can’t account for it.

And it’s never anything normal or something I can prepare myself for. Just little moments during the overall event will pull at my heartstrings.

Gwen Bishop is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 256-307-8155 or via email at gwen.bishop@alexcityoutlook.com.